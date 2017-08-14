Под Ухтой утонул 30-летний рыбак

На минувших выходных под Ухтой утонул рыбак. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Трое мужчин выехали на моторной лодке рыбачить в верховья Седью днем 10 августа. На 52-м километре реки их лодка перевернулась.

Двое выплыли и стали спасать третьего. Рыбак утонул. Поиски товарища результатов не принесли, тогда мужчины обратились за помощью к спасателям на следующий день.

Команда из трех человек выехала на место и 12 августа обнаружила тело утонувшего. Ему было 30 лет.