Под Ухтой утонул 30-летний рыбак

14 августа 2017 года, 7:25 | Ухта
Фото Ярославы Пархачёвой

На минувших выходных под Ухтой утонул рыбак. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Трое мужчин выехали на моторной лодке рыбачить в верховья Седью днем 10 августа. На 52-м километре реки их лодка перевернулась.

Двое выплыли и стали спасать третьего. Рыбак утонул. Поиски товарища результатов не принесли, тогда мужчины обратились за помощью к спасателям на следующий день.

Команда из трех человек выехала на место и 12 августа обнаружила тело утонувшего. Ему было 30 лет.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Ухта, трагедия, спасатели, рыбак, реки, коми
  Рубрика: Происшествия
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