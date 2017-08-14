В России появится служба "примирителей" для юных правонарушителей

14 августа 2017 года, 8:03 |
Фото из архива "Комиинформа"

Службы медиации для детей, которые совершили правонарушение, но еще не достигли возраста уголовной ответственности, могут быть созданы в России. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции РФ.

Если инициатива получит поддержку, в доcудебной и судебной системах появятся профессиональные "примирители", которые будут помогать малолетним преступникам возмещать ущерб потерпевшим. Также предлагается использовать таких специалистов и для разрешения сложных семейных конфликтов.

Согласно законопроекту, служба примирителей будет встроена в структуру комиссий по делам несовершеннолетних. Акцент предполагается сделать на индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями.

В перспективе примирителей планируется привлекать для разрешения всех видов конфликтов, где затрагиваются интересы или участвуют несовершеннолетние, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: подростки
  Рубрика: Общество
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