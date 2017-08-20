Советы от спасателей Коми: как вести себя в случае пожара

20 августа 2017 года, 15:03 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

При возникновении пожара люди впадают в панику и зачастую не знают, что делать в такой ситуации, теряя драгоценные минуты для своего спасения. Правильно действовать, если пожар происходит в квартире, так, поясняет пресс-служба МЧС по Коми:

1. Сообщите в службу спасения по телефону "01", с мобильного "112".

2. Выведите на улицу детей и престарелых, сами покиньте помещение.

3. Сообщите о пожаре соседям.

4. Если возгорание небольшое и вы уверены в своих силах, только тогда попробуйте самостоятельно приступить к тушению огня, используя подручные средства (например: воду, стиральный порошок, плотную ткань). Хорошо, если в вашей квартире есть огнетушитель.

5. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию.

6. Во время пожара воздержитесь от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.

7. Если в квартире скопилось много дыма и ликвидировать очаг горения своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

8. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений.

Часто люди при пожаре совершают ошибки, которые могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому обратите внимание на то, что никогда не следует делать при пожаре в доме или квартире:

1. Опасно бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару).

2. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу. Дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие.

3. Опасен также спуск по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок.

4. Опасно прыгать из окна (начиная с четвертого этажа, каждый второй прыжок смертелен).

5. Лучше отказаться от лифта, так как он может выключиться в любой момент, и вы окажетесь в ловушке.

Кроме того, специалисты рекомендуют заранее застраховать себя и имущество на случай пожара, хранить документы и деньги в месте, известном всем членам семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо вызвать Службу спасения по телефону "01", с мобильного "112". При отсутствии телефона обратитесь за помощью к соседям, прохожим. Запомните: чем скорее вы сообщите в Службу спасения, тем скорее пожарные и спасатели прибудут к месту происшествия.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пожар, МЧС, инструкция
  Рубрика: Общество
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