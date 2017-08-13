Контекст недели: сетевое погружение

Руководители министерств и ведомств в Коми должны будут прислушиваться к гласу народа в социальных сетях. Такую публично обнародованную установку они получили впервые – от главы республики.

На неделе Сергей Гапликов в рамках рабочей поездки в Усть-Вымский район пообщался с местной жительницей, которая через соцсети призвала власти обратить внимание на внешний вид Микуня.

Напомним, один из тревожных комментариев был оставлен на сайте ИА "Комиинформ". "Приезжайте в Микунь. Посмотрите на развалюхи в центре города, на деповский поселок, съездите на линьку, посмотрите на кучи мусора у рынка в центре, напротив стадиона в 40 метрах от администрации. Оцените объективно "работу" нашего мэра и районной администрации…".

"Ждите, я приеду в Микунь обязательно. Повод хороший, будем открывать бассейн. Знаете, я не готов вот так по первой жалобе "сносить голову" местным властям – разобраться надо. Денег в муниципалитетах очень мало. Но я согласен с вами, порядок-то элементарный должен быть. Ну нет у тебя денег на дорогой ремонт или красивый хрусталь – но пол-то в доме можно подмести? В общем, запрос принят" - ответил в сети глава.

Одним только виртуальным ответом, как и реальным разговором о том, что улицы города надо приводить в порядок, встреча не закончилась. Руководитель региона настоятельно рекомендовал местным чиновникам привести в порядок градостроительную составляющую ключевого населенного пункта в районе.

Собственно, на этом все могло и закончиться. Однако по возвращении в Сыктывкар Сергей Гапликов уже в формате поручения призвал органы исполнительной власти впредь не ограничиваться связью с народом только через СМИ и личные приемы граждан. Теперь клеркам и руководителям министерств придется мониторить еще и соцсети.

Кстати, наиболее популярные на сегодня среди северян – ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, а в последнее время еще и Инстаграм, где наши земляки стали активно регистрироваться, чтобы читать в том числе и главу Коми, который ведет аккаунт с неформальной подачей информации о своей работе.

Как известно, подчиненные далеко не всегда знакомят руководство региона с истинным положением дел в той или иной отрасли. Искушение что-нибудь утаить особенно велико, когда есть необходимость скрыть недочеты в собственной работе. Пресса, при всей ее осведомленности, не может охватить всех и вся. А соцсети –это ресурс, через который проходит огромный информационный поток.

Разумеется, без фильтров не обойтись. Нередко на форумах интернет-сайтов и в соцсетях попадаются фейки. А зачастую правдивые сведения подаются агрессивно и по-хамски – в зависимости от настроения и воспитания авторов. Но то, что на сегодня таким вот образом можно понять умонастроения населения и оперативно черпать информацию о проблемах, бесспорный факт. Властям, настроенным на решение проблем горожан и сельчан, без соцсетей не обойтись.

Как и соцсети, "Комиинформ" по-прежнему открыт для комментариев и обсуждения проблем, как на ленте информагентства, так и в официальной группе ВКонтакте.