Новая команда Финно-угорского этнопарка делает ставку на предпринимательство, туризм и образование

Дальнейшее развитие Финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктыдвинского района должно быть связано с продвижением туризма, предпринимательства и образовательных проектов. Новые аспекты концепции развития этнопарка членам Общественной палаты на рабочей встрече, которая прошла в селе Ыб, представила проектный менеджер учреждения Наталья Паутова.

Команда этнопарка, проанализировав ситуацию, осознала, что для привлечения посетителей необходима мощная интерактивная программа, способная погрузить гостей в особую атмосферу финно-угорского мира.

"Обычной сценической программы современному туристу уже недостаточно, - отметила она. - Наряду с этим мы осознали, что на территории парка не хватает объектов экстрима и релакса, ведь люди приезжают к нам, прежде всего, отдохнуть, а это значит, что им надо либо зарядиться, либо разрядиться".

Н.Паутова подчеркнула: новая команда этнопарка видит его развитие не в расширении штата учреждения, а в привлечении предпринимателей на его территорию. С этой целью в адрес Министерства экономики Коми будет направлено обращение с просьбой поддержать предпринимателей, готовых войти на территорию парка на конкурсной основе.

Основными направлениями развития учреждения должны стать туризм, предпринимательство и образование. Говоря о сфере предпринимательства, Н. Паутова сообщила, что на базе этнопарка уже организована продажа туров и экскурсий по республике.

"В настоящий момент формируется новый ассортимент турпродуктов парка, которые в ближайшее время поступят в продажу, - пояснила проектный менеджер. - Обновился перечень мастер-классов, обогатилась экскурсионная программа, в стадии разработки находятся новые интерактивные программы, в которых задействованы соседние регионы - Архангельская, Вологодская области, Санкт-Петербург. К слову, этой серьезной теме будет посвящена секция межрегионального семинара "Сельский туризм: реалии и перспективы".

Кроме того, на базе парка планируется запустить производство выпечки, национальных блюд, сувениров, открыть гостевые домики и коммерческие подворья. Не останется в стороне и местное население. На территории села Ыб планируется открыть магазин, в котором все желающие могли бы приобрести местную продукцию и сувениры.

Сферу образования сотрудники учреждения предлагают развивать за счет экологических и этнических маршрутов, проведения на площадках этнопарка семинаров, конференций и симпозиумов, а также корпоративных и групповых тренингов.

"Сейчас в школьных образовательных программах наблюдается высокая потребность в открытых уроках и семинарах, - добавила Н. Паутова. - Этнопарк готов представить свою площадку для реализации этой потребности на региональном уровне. Кроме того, этнопарк мог бы стать практической площадкой для будущих работников в сфере туризма, где они могли бы проходит стажировку и практику".

Что касается туризма - одного из основных направления деятельности парка, то в этой сфере имеется широкий ассортимент предложений. Сотрудники парка готовы развивать культурно-образовательный, событийный, экологический, спортивный, паломнический, сельский и даже спортивный туризм.

В настоящий момент руководство парка ведет переговоры с организаторами федерального проекта "Гонка героев" - новой популярной командной военно-спортивная игры, поддержанной Минобороны России. В случае реализации проекта проекта в парке планируется обустройство экстрим-зоны. В настоящий момент ведутся переговоры с организаторами игры, результаты будут известны в сентябре.

Подводя итоги, проектный менеджер резюмировала: Финно-угорский этнопарк не может развиваться без взаимодействия с жителями села Ыб.

"Село должно развиваться гармонично с этнопарком, - пояснила она. - Важно, чтобы жители Ыба захотели двигаться с нами в одном направлении. Вместе мы сможем сохранить и развивать на этой территории традиционный уклад жизни финно-угорских народов и существующую экосистему, без которой он невозможен. Наш проект большой и стратегический. Привлекая к деятельности этнопарка местное население, мы поможем им приобрести бесценный опыт эффективного самоуправления территории. Только так Общественный совет села станет реально действующим, полезным механизмом".