Участники ультрамарафона "ТрансУрал" привезут на Приполярный Урал сотовую связь

На Приполярном Урале появится сотовая связь. Скайраннеры России, Германии, Швеции, Казхстана, Бельгии и США привезут с собой оборудование на высочайшую вершину Народную. Акция продет в рамках крупнейшего ультрамарафона страны Trans Ural.

Руководитель проекта Антон Жиганов на брифинге, посвященном старту завершающего этапа проекта, рассказал, что идея всего марафона - показать людям красоту Урала.

"А он очень разный, - пояснил экстремал. - Когда человек приезжает на базу Желанная, он попадает в другой мир. Северный, Средний и Южный Урал чем-то похожи. Где-то больше скал, где-то более заросшие горы. Но Приполярный Урал - это другой Урал. Это "космические" пейзажи. Попавшие туда люди не верят, что они на Уральских горах. Там нет высокой растительности, поэтому горы предстают во всей красе. Каждый соглашается, что это одно из красивейших мест в России. Приполярный Урал - удивительное место в парке Югыд-Ва с наивысшей точкой - горой Народной. Именно из-за этой красоты было принято решение провести гонку на здесь".

С одной стороны, "Транс-Урал" - это спортивное мероприятие с соревновательной составляющей. На Урал приедет элита нового в России направления skyrunning - бега на высоте. За четыре дня спортсмены пробегут 120 км. До ближайшего населенного пункта можно будет добраться по бездорожью протяженностью в 130 км. Мероприятие - массовое. В России так еще не экспериментировали.

Беспрецедентным событием станет и оборудование станции и организация мобильной связи на Приполярном Урале. Участники гонки смогут выйти на связь прямо с наивысшей горной точки.

Связи в этом районе не было никогда. В 30 км от Инты перестают работать телефоны. В то время, как 200 участников Trans Ural смогут общаться между собой. В планах скайраннеров - помочить ноги в Северном Ледовитом океане.

Вторая составляющая проекта - туристическая, и она очень важна как для участников, так и для Коми, на территории которой пройдет забег. Участники марафона - непрофессиональные спортсмены и делают это, чтобы преодолеть себя, ответить на вызов. Кроме того, люди хотят попасть туда, где раньше не были.

"Я надеюсь, что мы захватим Полярный Урал и Арктику, - заявил А.Жиганов. - В Европе такие гонки собирают десятки тысяч человек. У Урала огромные перспективы. Наш проект поспособствует развитию этой территории. А может и замотивирует многих жителей Коми".

Представитель сотового оператора в Коми Александр Канев пояснил, что в перспективе эта местность будет более популярной среди активных туристов. Поэтому вопрос связи на постоянной основе рассматривается уже сегодня. По мере того, как туристы будут осваивать Урал, связь потянется за людьми, а где-то, может быть, их опередит.

В принципе, территория Урал доступна всем операторам. Один из них проверит, на что способен, уже в ближайшие четыре дня.

Советник главы Коми Андрей Полетаев отметил, что для проведения гонок была проведена большая работа, скоординированы действия ведомств, обеспечивающих безопасность и комфорт пребывания участников в горах.

"Я думаю, что если на Приполярном Урале появится связь, туристы потянутся сюда. Участникам ультрамарафона впервые выдадут симки с положительным балансом. В современном мире покрытие территории сотовой связью является важной составляющей туризма", - подчеркнул он.