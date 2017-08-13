"Новая генерация" провела мастер-класс для пажгинских юных футболистов

13 августа 2017 года, 17:26 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы "Новой генерации"

В субботу, 12 августа, сыктывкарская мини-футбольная команда "Новая генерация" побывала в специальной (коррекционной) школе-интернате №15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая располагается в селе Пажга Сыктывдинского района. В рамках объявленного в Республике Коми Года добрых дел и совместного проекта Федерации футбола Коми, клуба "Новая генерация" и Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Коми" подшефные Вадима Яшина дали для воспитанников социального учреждения мастер-класс, провели с детьми разминку и поиграли в мини-футбол в школьном спортзале.

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Воспитанники школы-интерната хорошо подготовились к встрече с профессиональной командой. Товарищеская игра изобиловала красивыми моментами, комбинациями и забитыми мячами. В каждой команде было по два игрока "Генерации", компанию которым составили подростки.

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Как отметил директор школы-интерната Алексей Будний, в соцучреждении стараются развивать футбол и мини-футбол, в этом году местная команда – чемпион республики.

"Наши дети очень любят играть в футбол. В этом году мы участвовали в первенстве республики по футболу среди детских домов и школ-интернатов, дети заняли первое место по Коми. Нам выпала честь представлять республику на Северо-Западе. Турнир прошел в Санкт-Петербурге, там мы в упорнейшей борьбе заняли четвертое место, чуть-чуть не хватило до третьего. Ребята в восторге от приема, от игр. Я надеюсь, и дальше будем развивать футбольное направление в школе. Когда узнали, что к нам едет "Генерация", очень обрадовались. Ведь мы уже были на играх команды по приглашению клуба. И вот сегодня сами принимаем команду, которая в своей истории сумела подняться на четвертое место в Суперлиге – об этом мы рассказывали нашим воспитанникам. Дети очень довольны. Для них это большая честь", - рассказал Алексей Будний.

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После товарищеской игры воспитанникам школы-интерната были вручены призы и подарки.

"Мы поддерживаем акцию "Год добрых дел", объявленную в республике. Приехали с мастер-классом и сладкими подарками сегодня в пажгинскую школу-интернат. Мы подготовили для ребят символические призы (атрибутика клуба, календари, кружки). Кроме того, спортивный инвентарь – футбольные мячи, а также футболки", - сообщил директор "Новой генерации" Артем Сухарев.

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Затем состоялись фото- и автограф-сессии, чаепитие. Еще одним подарком для ребят стало приглашение на открытие чемпионата России по мини-футболу в Сыктывкаре. Напомним, игра первого тура намечена на 3 сентября, сообщает пресс-служба команды.

Комиинформ

  Ключевые слова: футбол, мастер-класс
  Рубрика: Спорт
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