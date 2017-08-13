Сыктывкарцы узнали о драматичной судьбе набережной Кировского парка и проклятии Мичуринского

Несмотря на плохую погоду, очередная познавательная прогулка под предводительством журналиста Игоря Бобракова собрала немало слушателей.

Люди интересуются историей своего города, а на встречи стали приходить не только пенсионеры, но и молодежь. Напомним, проект "Пешком по Усть-Сысольску" стартовал в марте 2016 года. Историки, журналисты, научные сотрудники рассказывают об истории города, каждый раз выбирая одну тему. Экскурсии проходят раз в месяц, узнать о них можно в группе "ВКонтакте".

12 августа прогулка открыла слушателям секреты садов, парков и скверов столицы Коми.

По словам И.Бобракова, в Усть-Сысольске была просто беда с парками. Во городах России в это время развивались французские или английские парки, а в уездном городке нет.

"Возможно, у нас короткое лето, у людей было очень много работы, они вели сельское хозяйство, - рассуждает лектор. - С другой стороны, лес рядом, городок небольшой". Даже путешественники отмечали в своих записях такую особенность Усть-Сысольска, как отсутствие парка.

Городские власти в 1890 году решили преломить ситуацию и разбить сад. Как раз в то время открылось духовное училище, на месте которого сегодня работает Национальная галерея. Часть училища могла гулять по саду.

Городкой сад должен был иметь намек на французский парк. Это дорожки в виде буквы Ж и уставленная в центре беседка. Сад огородили, обсадили липами и тополями.

Но интереса к саду усть-сысольцы не проявили. Мало кто здесь гулял. Молодые люди считали, что гулять нужно по улицам города. В праздники молодежь встречалась у реки, переезжала в заречье. А старшее поколение работало и занималось семьей.

Только в 1911 году к саду проявило интерес Общество сценического искусства. Общественники предложили устраивать здесь представления. Ничего не вышло. И.Бобраков предположил, что проблема заключалась в нехватке средств: нужно было воздвигнув сцену, поставить скамейки. Хотя идея была хорошая. А декорации получились бы самые настоящие - природа.

Так продолжалось до 1932, когда уже Сыктывкар - столица автономного округа с населением 25 тысяч человек, а не уездный город потребовал свой парк.

Горожане посадили деревья, которые стоят до сих пор. Но это уже был не английский и не французский парк, это был Советский парк культуры и отдыха. Сначала человек должен был культурно просветиться, а потом уже отдохнуть.

В парке дважды организовывали выставку достижений народного хозяйства, установили павильон, где выставлялись местные художники, работал шахматный клуб, открылась лодочная станция.

"Говорят, что на Сысоле даже был огороженный бассейн с вышками для прыжков в воду", - поделился знаниями И.Бобраков.

У парка была своя дирекция, художественный руководитель и свой духовой оркестр. Различные мероприятия проходили в летнем театре.

Самой большой в нынешнем Кировском парке популярностью пользовалась танцплощадка (позже в народе "сковородка"). У нее был и свой герой - йой Володь или Володька-дурачок. Город очень любил дурачков.

Но Володька рвался со всеми потанцевать, всех хватал, трогал. Девушки от него бежали как от огня. А причиной всему являлось поверье. Считалось, что та, кого "облапает" Володька-дурак, никогда не выйдет замуж. Это было очень страшно для жительниц Сыктывкара, потому что мужское население полегло на войне.

В 50-60 годы произошел расцвет парка. Территория была огорожена, имела красивый вид, работал теннисный корт.

Здесь крутилось очень много аттракционов. Работало "Чертово колесо", оно было поменьше колеса обозрения, но вращалось очень быстро, откуда и возникло название.Для любителей более острых ощущений работала петля Нестерова. Не каждый решался ее на себе испробовать. На место аттракциона позже поставили "Сюрприз". Круг, в который люди становились по периметру, раскручивался и наклонялся. Выпасть было невозможно.

Город рос, развивался, парк стал маловат для него. Говорят, что парк числился под четвертой категорией. А пятая категория - это сквер. Таким образом, можно было сделать вывод о его размерах.

В 1982 году территорию расширили и создали детский парк. Сегодня он сохранился в неизменном виде, только обветшал.

Руководство строило наполеоновские планы, сыктывкарцы хотели провести в Заречье канатную дорогу, предлагалось протянуть парк до Красной горы. Но развитие парка пошло по прямо противоположному пути. Денег выделяли все меньше, и он начал разрушаться, асфальт вздыбился, деревья загнили. В 90-е годы сюда уже мало кто не ходил.

В 2001 году Сергей Катунин решил привести на субботники работников администрации. Горожане начали восстанавливать аллеи, вернулись аттракционы и летние кафе. Но парк не достиг прежнего уровня.

В 2013 власти города и республики решили, что городу нужен достойный парк. Комигражданпроект разработал план, ударным объектом должна была стать набережная.

А еще несуществующая набережная пережила очень драматичную историю.

"Население Сыктывкара к тому времени перевалило за 100 тыс, - рассказал И.Бобраков. - Все города такого рода имели свою набережную".

Здесь в то время работал официальный пляж, река была глубже, зимой с горок катались на лыжах. Потом пляж перенесли, купаться запретили. Берег постоянно обваливался.

"Когда построили Троицкий собор, он находился в 96 метрах от берега, - приводит пример лектор. - Сегодня, если бы его не разрушили большевики, он наполовину бы висел в воздухе. К разрушению приводили сильные подводные воды. Ходили разговоры, что через 10 лет парка не станет, и вообще смоет полгорода".

Впервые заговорили о том, что разрушение берега надо остановить, в 1914 году. Как раз из-за Троицкого собора, который попал под угрозу разрушения. Начали забивать сваи - их сносило, не помогало ничего.

Впервые на научной основе укрепление решили повести в 1982 году. Было установлено несколько дренажных систем. По берегу уложили асфальтовую дорожку, по ней можно было гулять. Но через несколько лет дорожка начала рушиться.

В 2006 году мэр Роман Зенищев занялся этой проблемой. Приехал экскаватор, снес асфальтовую дорожку, на этом берегоукрепительные работы закончились.

В 2011 году собрались гидрологи Северодвинского бассейна, провели серьезную работу и признали, что проблема с берегом Сысолы серьезная и требует внимания.

А в 2013 году мэр Иван Поздеев с подачи Вячеслава Гайзера объявил: парк реконструируют, и в нем появится набережная.

Предполагалось, что основное финансирование пойдет из Москвы, так как реки - это федеральная собственность. Но денег не дали, случилось наводнение на Амуре, потом Крым и Донбас.

Власти Коми проявили характер и сделали проект стоимостью от 600 до 800 млн рублей, заключили договор со строителями. Начались работы, они проводились открыто. Журналистам показывали ход строительства.

В 2016 году набережную хотели открыть, она должна была превзойти все существующие в подобных городах сооружения.

Набережная, как сейчас видно, предполагалась трехуровневая. Летом можно было гулять по нижнему ярусу, весной его затапливает. Но когда вода сходит, гулять можно близко к воде. Говорили о каскадных фонтанах, как в Петергофе, беседках. Но в 2015 году все руководство оказалось за решеткой.

Новый мэр Андрей Самоделкин открыто сказал, что вместо набережной надо ремонтировать дороги. И все рухнуло, если бы сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков на сессии Совета Сыктывкара, когда принимался бюджет, не озвучил пугающую властей информацию.

Прокуратура решила, что берегоукрепительные работы не тот объект, который можно заморозить. Надзорное ведомстов потребовало провести берегоукрепительные работы, иначе администрацию ждал штраф, а также взыскание стоимости уже проведенных работ в сумме больше 300 млн. руб. Эти деньги могло просто смыть в воду при первом паводке.

К счастью, пришли федеральные деньги. Речь о набережной не шла - говорили только об укрепительных работах. Строители обещали главе проявить героизм, а природа этого не любит. Поэтому год назад набережную искорежил сильнейший ливень, обрушившийся на Сыктывкар. Парк устоял, но на "набережной" вздыбились бетонные плиты.

"Это было жуткое зрелище. Людям предстала страшная картина, - поделился впечатлениями И.Бобраков, который лично заглядывал за строительный забор. - А проблема, как выяснилась, заключалась в песке, который использовали для насыпи. По правилам, песок должен был быть крупнее. А фирма сэкономила на этом. Боялись половодья, как оказалось зря. Возбудили уголовное дело, и руководитель фирмы уехал в Грузию".

"Набережную" восстановили, зимой появились горки. Но мэр Валерий Козлов не называл ее набережной.

Его позиция, по словам экскурсовода, резко поменялась, когда сыктывкарцы массово вышли на берег на прогулки. Даже такая необустроенная набережная, которая является техническим сооружением, пришлась горожанам по вкусу.

Тогда администрация объявила конкурс на благоустройство набережной. Первый этап закончился недавно. Все желающие могли озвучить свои идеи, рассказать свое видение, какой должна быть набережная. Склонились к национальному колориту.

Сейчас объявлен конкурс среди архитекторов, которые создают проекты на основе этой идеи. Если все получится, то следующим летом по набережной гулять не придется. Начнутся работы по благоустройству. В перспективе ее будут удлинять - как в одну, так и другую сторону.

А вот история второго парка в Сыктывкаре полна тайн и загадок.

Когда появился Мичуринский парк, никто не знает. Примерно после 70-х годов. Считается, что появился он благодаря камню, который лежал недалеко от места, где сейчас стоит церковь Христа Спасителя Евангельских христиан-баптистов. Когда камень решили разрушить, его перевернули и увидели надпись: "На этом месте будет возведен памятник молодежи севера". Парк обустроили в соответствии с посланием: для молодых людей. Здесь построили большое количество аттракционов, скамеек, установили первое колесо обозрения, правда смотреть было не на что - это была окраина.

Парк имел английский стиль - в центре находился водоем.

Сюда ходили студенты, готовились к экзаменам, гуляли парами. Проблемы начались во второй половине 80-х годов, еще раньше, чем у Кировского парка. Денег не хватало, дирекцию объединили с Кировским парком. Высох пруд, остался один бетон, потрескались лестницы, аллеи до сих пор остаются в непригодном для прогулок состоянии.

В 90-х годах освещения не было, начались преступления, вплоть до убийств. Начали говорить, что это проклятое место, геопатогенная зона.

И тогда местная община христиан-баптистов попросила выделить территорию в парке, чтобы возвести там храм и "снять с парка проклятие".

Сегодня у парка есть будущее - его будут реконструировать. Выделены деньги. Родители юных сыктывкарцев выступили за сохранение парка аттракционов. В центре должен находиться амфитеатр, который может превращаться в театр, зимой в горки, кинтотеатр, служить местом выступления поэтов. Дома находятся далеко, мешать никому не будут.