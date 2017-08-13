Треть участников ультрамарафона "ТрансУрал" прибыла в Инту

13 августа 2017 года, 15:08 | Инта
Фото администрации Инты

Поезда с участниками горного марафона прибывали в Инту всю прошедшую ночь и сегодня утром. На вокзале гостей встречали волонтеры и организованно провожали к месту общего сбора.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Приполярья, к сегодяшнему утру в Инту прибыли около 70 спортсменов для участия в Приполярном этапе марафона.

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Некоторые из них приезжают семьями и даже с детьми. Самому юному участнику всего 14 месяцев. Алексей Струков стал любимцем всей команды и вместе с родителями уже отправился на базу "Желанное".

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Напомним, администрация Инты взяла на себя организацию временного пребывания спортсменов в Инте. Для них предусмотрено единое место сбора, где созданы необходимые бытовые условия и развернута выездная торговля.

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По словам Анастасии Пуповой, которая представляет команду организаторов проекта, за все время проведения ультрамарафона встречи, организованной на столь высоком уровне, и такой помощи со стороны местных властей не было ни разу.

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"На месте дислокации мы в комфортных условиях регистрируем участников, выдаем им сим-карты от оператора-партнера проекта компании "Мегафон", проводим инструктаж и формируем группы для отправки на базу "Желанное". Наши спортсмены могут купить необходимые продукты, сувениры и запастись водой, есть возможность и отдохнуть. Все очень довольны уровнем организации", - поделилась впечатлением Анастасия Пупова.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ультрамарафон, ТрансУрал, Инта, заезд участников
  Рубрика: Спорт
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