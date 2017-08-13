В Ухте пожарные отстояли дачный домик

13 августа 2017 года, 11:31 | Ухта
Фото: МЧС Коми

Пожар в дачном доме товарищества "Родничок" на Воднинских дачах в Ухте ликвидировали 12 августа

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12.43, пояснили "Коммиинформу" в пресс-службе МЧС Коми. В местечке горел деревянный дачный дом. Пять человек личного состава и две единицы техники через семь минут прибыли на место и к 14.28 ликвидировали пожар.

Огонь повредил жилище на площади в 24 кв.метра. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Возможно, из строя вышла бытовая техника.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Ухта, пожар, дачи
  Рубрика: Происшествия
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