В Ухте пожарные отстояли дачный домик
13 августа 2017 года, 11:31 | Ухта
Пожар в дачном доме товарищества "Родничок" на Воднинских дачах в Ухте ликвидировали 12 августа
Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12.43, пояснили "Коммиинформу" в пресс-службе МЧС Коми. В местечке горел деревянный дачный дом. Пять человек личного состава и две единицы техники через семь минут прибыли на место и к 14.28 ликвидировали пожар.
Огонь повредил жилище на площади в 24 кв.метра. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Возможно, из строя вышла бытовая техника.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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