В Ухте пожарные отстояли дачный домик

Пожар в дачном доме товарищества "Родничок" на Воднинских дачах в Ухте ликвидировали 12 августа

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12.43, пояснили "Коммиинформу" в пресс-службе МЧС Коми. В местечке горел деревянный дачный дом. Пять человек личного состава и две единицы техники через семь минут прибыли на место и к 14.28 ликвидировали пожар.

Огонь повредил жилище на площади в 24 кв.метра. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Возможно, из строя вышла бытовая техника.