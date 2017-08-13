Сергей Гапликов: "Сегодня есть все предпосылки для появления Министерства развития Арктики"

Сегодня в стране есть все предпосылки для появления Министерства развития Арктики. Новый орган позволит решать многие стратегически значимые вопросы по этой части более качественно и оперативно. Такое мнение в недавнем интервью "Коми гор" высказал глава Коми Сергей Гапликов.

Вопрос появления министерства, аналогичного Министерству развития Дальнего Востока или Министерству развития Северного Кавказа - прерогатива президента и правительства страны.

"Усилий одного региона и даже целого федерального округа для реализации всех поставленных целей здесь недостаточно, - заявил глава Коми. - В этой части действительно нужна точечная локализация усилий, которые сегодня осуществляются многими структурами. В частности, Комиссией по Арктике и членами Совета Федерации, депутатами, экспертами и научной средой. Безусловно, здесь большую роль играет и полпредство в СЗФО и, конечно, арктические регионы, объединенные в тех или иных совещательных или консультативных органах, предлагающих свои пути решения. Но объединять и реализовывать эти решения должен один орган".

Это позволит более качественно и оперативно решать многие проектные и инфраструктурные вопросы, а также вопросы социально-экономического развития опорных территорий, отметил руководитель республики.

"Могу сказать, что сегодня к этому есть все предпосылки и решение этого - в перспективе, с учетом того, что стратегическая программа развития Арктики - приоритетная. Есть много споров и дискуссий на тему того, что включать в этот орган, как включать, какие приоритеты выстраивать в силу сегодняшней экономической ситуации. Но все-таки Арктика - это стратегическая территория. Это сегодня очень крупный экономический и социальный вопрос и сегодня, на мой взгляд, он требует более пристального внимания", - подчеркнул Сергей Гапликов.