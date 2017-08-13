Сыктывкарец погиб во время покоса травы

13 августа 2017 года, 8:30 | Корткеросский
Фото: hi-tech.mail.ru

Корткеросские следователи СУ СКР по Коми отказали в возбуждении уголовного дела по факту гибели сыктывкарца, косившего траву у своей тещи в Корткеросе.

28-летний мужчина приехал в село незадолго до своего дня рождения. В тот злополучный день он воспользовался мотокосой для благоустройства территории возле частного дома. Сыктывкарец забыл, что по земле к водяному насосу протянут кабель. Ранее при косьбе он всегда отключал провод и экипировался. На этот раз насос остался подключенным к питанию.

В результате неосторожных действий мужчины провод намотало на бензиновый триммер, который повредил изоляцию. Трава была влажная, косильщик получил электротравму, в результате удара током упал на землю без признаков жизни.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.

В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: травма, трава, ток, гибель, газон
  Рубрика: Происшествия
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