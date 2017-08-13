До середины недели в Коми вернется лето

13 августа 2017 года, 7:44 |
Фото из архива "Комиинформа"

На неделе погода крайне неустойчивая. В понедельник через регион переместится волна тепла с запада. Температурный фон будет на 4-6С выше климатической нормы.

Дневная температура, как сообщает ЦГМС по Коми, повысится до 26С, в Заполярье до 20...22С. Дожди пройдут местами.

Но уже во вторник произойдет смена воздушных масс. Через территорию в восточном направлении переместится активный атмосферный фронт с дождями, местами ливнями, усилением ветра до 16-21 м/с, и за ним похолодает градусов на 8-10. С середины недели установится относительно прохладная погода. В ночные часы ожидается 3...8С, днем в пределах 14...19С.

Несмотря на то, что погодные условия попадут под влияние антициклона с высоким атмосферным давлением, везде велика вероятность небольших дождей.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода
  Рубрика: Погода
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