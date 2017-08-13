Поверка счетчиков может стать необязательной для жильцов

Россияне с нового года могут оказаться освобождены от обязательной поверки приборов учета коммунальных ресурсов, если управляющие компании в пилотном режиме справятся с этой миссией лучше жильцов.

Такое решение может быть принято по итогам эксперимента по централизованной поверке счетчиков воды в домах для точного определения объемов водопотребления во всем доме и выявления несанкционированных утечек. По данным Минстроя РФ, в нескольких российских городах до конца года пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае успеха апробации такого формата население по всей стране с 2018 года может быть освобождено от обязательной поверки счетчиков.

"Установка и обслуживание индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов – это обязанность каждого потребителя, но большинству владельцев жилья все-таки удобнее перепоручить эту работу управляющей компании или ТСЖ", - сообщает Минстрой РФ.

Ведомство в настоящее время разрабатывает стандарт сервиса управляющих компаний, в который в будущем, возможно, войдут положения о централизованной поверке приборов учета.

Минстрой с Минпромторгом и Росстандартом прорабатывают возможность внедрения автоматизированных систем снятия показаний со счетчиков в онлайн-режиме.