Показания счетчиков в домах возведены в приоритет над нормативами потребления

Президент РФ подписал закон об изменениях Жилищного кодекса, устанавливающих приоритет показаний приборов учета над нормативами при начислении ОДН. Новшество призвано замотивировать жильцов вовремя и в полном объеме оплачивать счета за ЖКУ.

Изменения в Жилищный кодекс РФ внесены в части регулирования внесения платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. Согласно поправкам, у собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужны из числа предлагаемых законом и, кроме того, закреплен приоритет показаний общедомовых приборов учета над нормативами.

По информации Минстроя РФ, поправки в Жилищный кодекс, инициированные Госдумой, стали своевременной реакцией на запросы россиян. Федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной системы коммерческого учета ресурсов.

"Подобные системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повышают прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме. Кроме того, обеспечено удобство снятия показаний приборов учета для граждан, что, в свою очередь, повысит платежную дисциплину населения", - убеждено руководство ведомства.

Автоматизированная система сбора показаний с приборов учета широко применяется при строительстве нового жилья, также опыт установки систем на уже построенных домах распространен в ряде регионов. Принять решение о внедрение систем могут собственники и вне проведения капремонта общим собранием собственников.

Кроме того, согласно подписанному документу, для справедливого начисления платы за общедомовые нужны собственники могут выбрать на общем собрании наиболее приемлемый для их дома способ начисления платежей, исходя из технической оснащенности здания: по нормативу или по показателям общедомового прибора учета.