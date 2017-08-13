За субботу ухтинцы собрали в поддержку Киры Наумовой 15 743,21 рублей

На лечение Киры Наумовой ухтинцы уже собрали 2 654 547 рублей. А сегодня собрали ещё.



Комсомольская площадь 12 августа вновь приняла благотворительную акцию, но с первого взгляда этого можно не заметить: тёплый летний день, детский смех, продажа сувениров, игрушек. Только ухтинцев больше, чем обычно, и "железные кони" местных байкеров неподалёку припаркованы.



Кира Наумова, главная героиня благотворительной кампании, весело играла с ребятами. Взрослые снова сделали всё для того, чтобы помощь детям была приятной.



По доброй традиции в эпицентре акции работал художник по аквагриму, неподалёку дети цветным песком рисовали любимых мультгероев. Мастера ручной работы продавали свои творения. Вся прибыль идет на благотворительный счёт.

И если остались те, кто не верит, что 10 миллионов рублей в наше непростое время возможно собрать впринципе, то позиции их становятся всё более шаткими - акция "Мелочь - это не мелочь" далеко не последняя, пишет пресс-служба администрации Ухты.

Сегодня на Комсомольской площади прошла акция в поддержку маленькой ухтинки "Мелочь — это не мелочь"

Ухтинцы приносили свои копилки и оставляли пожертвования в благотворительных боксах. Детвору на площади развлекали аниматоры праздничного агентства "Время магии". Ухтинские мастерицы Инесса Пальвинская, Виктория Кудрина, Лилия Макаренко, Олеся Попова, Наталья Шолом, Ирина Жукова, Елена Дягилева, Мария Китикова провели благотворительную ярмарку в поддержку Киры Ниумовой. Мама девочки выразила благодарность мото- клубу "Северные Ангелы". Байкеры привезли аппаратуру для проведения акции. Как отметила один из организаторов акции Наталия Крутских, главный редактор программы"День" горожане очень активно участвуют в таких акциях и помогают детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Всего за время акции было собрано 15 743,21 рублей. За последние два месяца на лечение Киры Наумовой ухтинцы уже собрали 2 654 547 рублей. Средства по личной инициативе переводят сотрудники предприятий. К примеру, вчера работники ООО "Газпром трансгаз Ухта" перевели на счет ребенка 996 790 рублей! Эта весомая сумма была собрана из личных денежных средств сотрудников ООО "Газпром трансгаз Ухта" и их семей.