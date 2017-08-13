В Национальном музее Коми воспоют хоррор

13 августа 2017 года, 14:04 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

26 августа на территории Национальной галереи Республики Коми пройдет ежегодная культурно-просветительская акция "Темные аллеи"

Программа "Темных аллей" посвящена творчеству Говарда Лавкрафта и жанру хоррора (жанру ужасов в кино и литературе).

По мнению организаторов, это концептуальное мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей столицы с интересными явлениями культуры, у которых, практически, нет другого шанса воплотится в форме тематического события.

В этом году исполняется 80 лет со дня смерти Говарда Лавкрафта, "отца ужасов", в виду чего "Аллеи" будут посвящены творчеству мастера и жанру хоррора в целом.

На акции можно будет увидеть выставки изобразительного искусства и книг, инсталляции по мотивам произведений писателя, послушать лекции, поучаствовать в викторинах, сообщает пресс-служба галереи.

Традиционно, будет концертная программа. Мероприятие рассчитано как на знатоков жанра, так и на желающих с ним познакомится. Все подробности в ближайшем времени появятся в официальной группе мероприятия.

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Комиинформ

  Ключевые слова: музей
  Рубрика: Культура
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