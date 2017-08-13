Республика Коми готовится к празднованию своего 96-летия

13 августа 2017 года, 9:14 |
Фото из архива "Комиинформа"

По поручению главы республики Сергея Гапликова заместитель председателя Правительства региона – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова провела заседание рабочей группы по подготовке к проведению мероприятий, посвященных празднованию 96-й годовщины образования Республики Коми.

"Нам важно, чтобы каждый житель нашей республики почувствовал праздник. Яркие события ко Дню рождения республики пройдут во всех муниципалитетах, во многих поселениях", - отметила Н. Михальченкова.

Заместитель председателя правительства Коми отметила, что перед органами власти и местного самоуправления стоит общая задача – претворить в жизнь все задуманное на высоком организационном уровне, обеспечив при этом максимальную безопасность всех участников.

Одно из крупных мероприятий состоится 18 августа в Воркуте – II Международный туристский форум "Доступная Арктика".

Эстафету далее перехватывают Ухта с VI открытым фестивалем-праздником народного творчества "Финноугория. Ёртасян кытш" и Финно-угорский этнокультурный парк, где 19 августа состоится I межрегиональный фестиваль воздухоплавания (на тепловых аэростатах) "Живой воздух" (в селе Ыб Сыктывдинского района).

20 августа в Сыктывкаре с 10:00 до 19:00 на площадке ТЦ "Июнь" будет работать Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" (Коми ВДНХ), а в селе Визинга Сысольского района пройдут кульминационные мероприятия Межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля "Кӧйдыс" (Семена).

22 августа мероприятия пройдут в столице Коми - Сыктывкаре. В течение дня на Стефановской площади - IV Межрегиональный молодежный этнофестиваль "Диалог культур: северное многоцветье", праздничный концерт с участием эстрадных коллективов г. Сыктывкара и участников проекта "Поющий Север". В 20:00 – начало выступления группы "Ottawan". Завершится празднование в Сыктывкаре в 21:00 праздничным фейерверком, сообщает пресс-служб главы РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: 96-летие
  Рубрика: Политика
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