В Коми продолжится развитие службы медицинской помощи пожилым людям
По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова министр здравоохранения региона Дмитрий Березин принял участие во Всероссийском совещании, посвященном вопросам оказания медицинской помощи ветеранам, которое прошло в Минздраве России 10 августа.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в мероприятии также участвовал главный врач Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Борис Захаров.
На совещании были обозначены основные направления работы отрасли здравоохранения по оказанию медпомощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, к ним приравненным, и людям пожилого возраста, а также разъяснена концепция развития гериатрической службы. В частности, в этом году будут разработаны и начнут внедряться профессиональные стандарты врача-гериатра, которые соответствуют современным международным требованиям. В течение следующего года должны быть подготовлены программы ординатуры по специальности "гериатрия" и дополнительного профессионального образования для терапевтов и врачей общей практики. Будет организована подготовка психологов, социальных работников и других специалистов по направлению "социальная и психологическая помощь в гериатрии".
В России продолжат развивать региональные госпитали ветеранов войн и их филиалы, таким образом, по словам Дмитрия Березина, качество медицинского обслуживания пациентов Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий, а также Центра восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий в Печоре будет ежегодно повышаться. Кроме того, в январе этого года 8 врачей из Коми прошли профессиональную переподготовку по специальности "гериатрия", которая включает цикл теоретических занятий и клиническую практику на базе Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий. Еще 25 специалистов первичного звена – терапевты и врачи общей практики - прохошли цикл тематического усовершенствования по специальности "Профилактическая гериатрия и геронтология".
"Ветераны Великой отечественной войны и пожилые люди, это особая категория граждан, медицинское обслуживание которой - одна из важных задач отрасли здравоохранения. Сегодня в республике усилен контроль за диспансерным наблюдением, за доведением графиков работы врачей и выездных врачебных бригад до общественных объединений ветеранов. При Минздраве региона создан Совет по вопросам медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, к ним приравненных, и граждан пожилого возраста. Для бесперебойного лекарственного обеспечения ветеранов сформированы перечни лекарственных препаратов, обеспечен запас в государственных аптеках, на отсроченном обеспечении рецепты отсутствуют. По итогам совещания в Минздраве России будет принят ряд мер по развитию медицинской помощи пожилым жителям республики, в том числе по обучению врачей гериатров и выездной работе", - доложил министр здравоохранения Коми.
Он пояснил, что на сегодняшний день в государственных медицинских организациях Коми действуют 28 патронажных бригад, в том числе 19 бригад для работы в сельской местности, для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам на дому и
доставки им лекарственных средств. За 2016 год выполнено 31 284 посещений (осуществлен патронаж 6952 человек) на дому к ветеранам ВОВ и лицам к ним приравненным, 544 пациентам доставлены на дом лекарственные препараты. За 1 полугодие 2017 года на дому выполнено 14394 посещения ветеранов.
Напомним, Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил всем органам госвласти республики разработать дополнительные меры и механизмы их реализации для поддержки людей старшего поколения и предложить мероприятия оказания непосредственной помощи пожилому населению.
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Оказание медицинской помощи ветеранам осуществляется на базе Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий", Центра восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий города Печоры и медицинских организаций, расположенных в муниципальных образованиях республики.
В государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми организован внеочередной прием ветеранов Великой Отечественной войны. В круглосуточных стационарах государственных учреждений здравоохранения республики функционируют 255 палат (580 коек) для оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе в республиканских учреждениях - 116 палат (291 койка).
По состоянию на 1 января 2017 года в медицинских организациях республики состояли на учёте:
- 265 участника и инвалида Великой Отечественной войны;
- 63 блокадника Ленинграда;
- 245 несовершеннолетний узник концлагерей;
-1313 членов семей умерших ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов.
Комиинформ
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