В июне средняя заработная плата составила 48,6 тыс. рублей - Комистат

В июне 2017г. средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 48,6 тысячи рублей (по оценке, на 16,6% больше, чем в среднем по России). По сравнению с июнем предыдущего года заработная плата увеличилась на 1,2%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 2,8%.

Номинальный рост заработной платы наблюдался в таких видах деятельности как: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, деятельность автомобильного грузового транспорта, строительство инженерных коммуникаций и прочих инженерных сооружений, деятельность воздушного транспорта, добыча сырой нефти, добыча прочих полезных ископаемых, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, научные исследования и разработки и прочая научная и техническая профессиональная деятельность, деятельность по чистке и уборке, розничная торговля коммуникационным оборудованием и других.

В некоторых видах деятельности, включая деятельность трубопроводного транспорта, производство одежды, деятельность органов государственного управления и предоставления государственных услуг, деятельность автомобильного пассажирского, трубопроводного и водного транспорта, производство текстильных изделий, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, лесозаготовки, добычу природного газа, строительство зданий, деятельность в области творчества и искусства, деятельность объектов культуры, предоставление социальных услуг, деятельность по трудоустройству и подбору персонала и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По-прежнему сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В июне т.г. наибольший размер оплаты труда сложился в деятельности трубопроводного транспорта, добыче сырой нефти и природного газа, производстве и распределении газообразного топлива, производстве нефтепродуктов, где было занято более 6% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,1 раза. В то же время, по оценке, более 10% работников, занятых в основном торговлей, лесоводством и предоставлением услуг в этой области, деятельностью почтовой связи и др., получали менее половины средней заработной платы по республике. Уровень оплаты труда работников культуры и спорта (33,3 тысячи рублей) в июне был ниже среднереспубликанского на 32%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (35,5 тысячи рублей) - на 27%.

Среди муниципальных образований республики наиболее высокий уровень оплаты труда в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июнь 2017 года сложился в МО ГО "Усинск" (74,3 тысячи рублей), самый низкий - в МО МР "Сысольский" (29,2 тысячи рублей), сообщает Комистат.