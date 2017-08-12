В Ухте почтили память погибших на "Курске".

Трагедия на атомной подводной лодке "Курск" произошла 17 лет назад. Из семи уроженцев Коми, погибших при исполнении служебного долга, трое - из Ухты. 12 августа горожане почтили их память, сообщает пресс-служба ухтинской мэрии.

"Здесь учились Иванов Сергей Петрович, Седюхин Виктор Юрьевич, Мартынов Роман Вячеславович", - гласит надпись на мемориальной доске на здании Ухтинского индустриального техникума.

Первый погиб в Афганистане в далёком 1982 году, у вторых дата смерти на двоих одна - 12 августа 2000 года. День, когда в Баренцевом море затонула К-141.

Выступления здесь никогда не бывают дежурными. Ольга Максимова из Центра социальной защиты населения населения Ухты вспомнила родителей ребят (сегодня в Ухте проживают лишь дальние родственники Романа Мартынова), Владимир Носов и Евгений Вологин говорили о долге, чести и памяти: "Если нет памяти - нет истории, нет истории - нет культуры, нет культуры - нет духовности, нет духовности - нет воспитания, нет воспитания - нет человека, нет человека - нет народа. Поэтому мы, русский народ, должны всегда помнить о людях, которые погибли, исполняя служебный долг".

Ухтинцы возложили цветы к мемориальной доске на здании бывшего ПЛ №30.

Дмитрий Миртов, рулевой-сигнальщик, был выпускником профессионально-технического училища №5 (сейчас Учебно-производственный центр "Газпром трансгаз Ухта"), учился на станочника по деревообработке, занимался спортом, входил в волейбольную команду училища.

Сегодня у входа в здание висит мемориальная доска. Почтить память земляка пришли представители совета молодых специалистов и сотрудники Учебно-производственного центра. Заведующая социальным отделом городской администрации Тамара Шубина отлично помнит как в Ухте прощались с матросом "Курска" Романом Мартыновым: "На прощание, которое проходило у Городского дворца культуры, тогда, кажется, пришёл весь город. Не знаю, помнят ли молодые тот день, но очень надеюсь, что память о наших земляках останется в поколениях".

К мемориальной доске Дмитрию Миртову ухтинцы также возложили цветы. Затем официальные лица направились в посёлок Водный, где захоронен Роман Мартынов.