В Минобразе Коми не согласны с оценкой детских лагерей как "обветшалых"

6 млн. рублей было выделено в 2017 году на подготовку детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада", детского оздоровительного лагеря "Чайка", детского оздоровительного лагеря "Мечта" к летней оздоровительной кампании, что позволило провести строительные и косметические ремонты, закупить технологическое оборудование, обновить инвентарь. Об этом ИА "Комиинформ" сообщили в региональном Минобрнауки.

Напомним, в июле активисты и эксперты ОНФ в Коми в рамках реализации проекта "Равные возможности – детям" провели мониторинг организации летнего отдыха в оздоровительных лагерях республики. В ходе рейда они посетили детские лагеря "Мечта", "Чайка", "Гренада", "Орленок" и "Юный динамовец".

Тогда руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" в Коми Татьяна Астарханова обратила внимание "на проблему обветшалости детских лагерей" и прокомментировала, что "на уровне Правительства республики должны быть выработаны конкретные меры: необходимо постепенно строить новые корпуса, иначе в ближайшие десять лет здания, которым уже около 50 лет, не смогут принимать детей".

В Министерстве образования, науки и молодежной политики региона сообщили "Комиинформу", что ежегодно из регионального бюджета Республиканскому центру детско-юношеского спорта и туризма выделяются финансовые средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории республики. На момент начала летней оздоровительной кампании получено заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и все вышеперечисленные организации отдыха детей и их оздоровления признаны соответствующими требованиям санитарного законодательства и готовыми к приему детей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2018 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство спального корпуса в детском оздоровительном лагере, привязку которого можно будет осуществить в любом месте. В 2019 году Министерством будут подготовлены предложения по включению объекта в Адресную инвестиционную программу Республики Коми.