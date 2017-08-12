Валерий Козлов поздравил эжвинцев с 54-летием со дня образования района

12 августа 2017 года, 14:35 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил эжвинцев с 54-летием со дня образования района. Торжественные мероприятия в честь Дня Эжвы проходят сегодня на различных площадках района.

"Эжва – это района замечательных, трудолюбивых и красивых людей. Эжва – район-труженник, благодаря которому город Сыктывкар знают далеко за пределами Республики Коми. Я от всей души поздравляю вас, уважаемые эжвинцы, с Днём района. От всей души желаю счастья и благополучия", - подчеркнул мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

"День Эжвы – один из самых долгожданных праздников для эжвинцев. Это искренний повод сказать "спасибо" вам, уважаемые ветераны: строители Эжвы, труженики лесопромышленного комплекса. Спасибо всем, кто и сегодня работает на благо района, Сыктывкара и всей Республики Коми", – отметил руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Александр Калинин.

От Совета города эжвинцев поздравил вице-спикер депутатского корпуса Иван Михальченков, который особо отметил роль общественных организаций и объединений в деле развития Эжвы.

В честь праздника ряду жителей района были вручены благодарственные письма.

Сегодня в Эжве по случаю Дня рождения проходит целая череда мероприятий – квесты, снежные забавы, техномногоборье и многое другое. Одним из самых запоминающихся мероприятий станет "Коптерфест" - фестиваль летательных аппаратов на радиоуправлении. Победителей фестиваля поздравит мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Завершением праздничного дня станет вечерний концерт "Звёзды над Вычегдой" и выступление хедлайнера - группы "Комбинация".

Комиинформ

  Ключевые слова: эжва, праздник, козлов
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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