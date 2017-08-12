Консультировать больных и выписывать лекарства доктора смогут с помощью компьютера

214 Со следующего года врачам будет официально разрешено консультировать больных по Интернету, скайпу, телефону. После долгих споров у нас наконец принят закон о телемедицине. Впрочем, он четко разграничил: первичный диагноз и назначение лечения - только очно. А вот повторным визитам к врачу и наблюдению "на расстоянии" наконец дан зеленый свет, пишет "Российская газета".

Удаленно доктор сможет корректировать лечение, следить за состоянием здоровья пациента. Это отличная новость, ведь помощь врача станет доступнее. Особенно для хронических больных, для инвалидов и пожилых малоподвижных пациентов. Им не нужно будет регулярно высиживать в очереди, чтобы, к примеру, получить очередной рецепт на лекарство. Поскольку рецепт, по закону, доктор также сможет выписать дистанционно.

Поможет закон улучшить и качество реабилитации: пациенты, которым сделали сложную операцию в федеральном центре, смогут (по крайней мере в законе эта возможность отражена) связываться из своего региона с лечившими их врачами.

По словам директора НИИ организации здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, у телемедицины два ключевых направления: врач - врач и пациент - врач. Столкнувшись со сложным случаем, врачи из региональной больницы смогут устроить удаленный консилиум с коллегами из крупного медцентра. Такие возможности, к слову, минздрав организовал еще два года назад. А расшифровку анализов и исследований (МРТ, ЭКГ) теперь разрешается пересылать по электронной почте: может пригодиться для консультации в новой клинике и просто пациенту для самоконтроля.

Опирается новый закон на Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Ее созданием уже лет пять активно занимается минздрав. Со временем она свяжет все больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением. Правда, для этого нужно, чтобы Интернет дошел до самого удаленного села. Система всеобъемлюща: от электронной записи к врачу до доступа к электронной истории болезни пациента в любой больнице, куда бы он ни попал на лечение.

Но, понятно, как в любом новом деле, в случае с телемедициной возникает много вопросов. Например, как выстроить систему защиты информации, паспортных данных, адресов пациентов. Впрочем, утечки бывают и сейчас, бумажный документо­оборот тому не препятствует.

И все-таки ключевой спорный момент в другом: многие клиницисты настаивают, что врачу необходим личный контакт с пациентом, по телефону и даже скайпу многое можно просмотреть. Сторонники дистанционки, наоборот, хотели бы большей свободы. Но пока закон довольно строг: никаких "интернет-клиник" с непонятными специалистами и ответственностью. Все дистанционные консультации - только у своего врача, который ставил диагноз и назначал лечение очно. Как это будет организовано в реале (ведь невозможно, чтобы врач принимал звонки и отвечал на электронные запросы круглосуточно семь дней в неделю), еще предстоит прописать в подзаконных документах.

Удаленно можно и результаты исследований посмотреть, и подкорректировать схему лечения.

Что дает пациентам закон о телемедицине

1. Врач сможет выписать, а пациент получить рецепт на нужное лекарство в электронном виде. Причем новый порядок распространяется и на наркотические и сильнодействующие психотропные препараты.

2. Врачи смогут консультировать пациентов дистанционно, проводить консилиумы и консультации с использованием медицинских документов, результатов исследований, полученных по электронной почте.

3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (или отказ от него) от одного из родителей ребенка-пациента или законного представителя взрослого больного также можно будет получить оперативно в электронном виде.

4. Пациент или его законный представитель сможет отправить в медицинское учреждение запрос и получить медицинские документы, справки, выписки из истории болезни и т.д. (их копии) в электронном виде.

5. Дистанционно разрешено консультировать пациентов по вопросам профилактики, собирать и анализировать жалобы и данные анамнеза, оценивать эффективность диагностики и лечения граждан. Также дистанционно врач вправе принять решение о необходимости проведения очного приема, осмотра и консультации.

6. Что касается непосредственно лечения, новый закон разрешает проводить дистанционные консультации, чтобы контролировать ход ранее назначенной терапии. В первую очередь это касается хронических заболеваний. Если потребуется, доктор сможет корректировать назначения. При этом диагноз и первичные рекомендации по лечению, согласно закону, должны быть установлены на очном приеме.