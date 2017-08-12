В поселке Кожва Печорского района пропала 81-летняя женщина

12 августа 2017 года, 14:02 | Печорский
Фото vk.com/public81249102

В поселке Кожва Печорского района пропала женщина – 81-летняя Евдокия Семеновна Ивонс. Пожилая женщина ушла из дома 10 августа в 11 часов дня, с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы короткие, седые, глаза карие. Была одета в белую куртку, на голове белый платок.

Евдокия Ивонс нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована в пространстве, отмечает волонтерская команда, занимающаяся ее поисками.

Сегодня в Кожве, на левом берегу Печоры, в 17:00 состоится сбор волонтеров. Всех желающих приглашают присоединиться к поискам пожилой беззащитной женщины, которая вот уже вторые сутки находится в лесу.

Волонтерам рекомендуют тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем, фонарик, а также 100 рублей на дорогу.

Подробную информацию можно получить по телефонам 8(909)1209203 и 8(950)5661560.

***Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или 02, 102.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: пропал человек, Кожва
  Рубрика: Происшествия
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