В Ухте водитель иномарки сбил пожилую женщину

В Ухте 11 августа водитель Geely Еmgrand сбил 63-летнюю пенсионерку.

ДТП произошло в 12:50 на территории стоянки, расположенной на проспекте Ленина, напротив дома №20/11.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель иномарки, сбил пожилую женщину, двигаясь на автомобиле задним ходом.

В дорожном инциденте пострадала 63-летняя пенсионерка. Женщина упала на колени и получила различные ссадины и ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.