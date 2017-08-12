В Ухте водитель иномарки сбил пожилую женщину
12 августа 2017 года, 15:31 | Ухта
В Ухте 11 августа водитель Geely Еmgrand сбил 63-летнюю пенсионерку.
ДТП произошло в 12:50 на территории стоянки, расположенной на проспекте Ленина, напротив дома №20/11.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель иномарки, сбил пожилую женщину, двигаясь на автомобиле задним ходом.
В дорожном инциденте пострадала 63-летняя пенсионерка. Женщина упала на колени и получила различные ссадины и ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.
Геня Джавршян
Ключевые слова: транспорт, наезд на пешехода, коми, ДТП, дороги
Рубрика: Происшествия
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