Прокуроры отследят изнутри работу регионов в ГИС ЖКХ

Органы прокуратуры будут следить за работой регионов в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Федеральное надзорное ведомство получило доступ к системе, чтобы видеть активность участников изнутри и дисциплинировать их.

По информации Минстроя РФ, "синих мундиров" подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих организаций. Учитывая, что в ГИС ЖКХ собираются все существующие данные о работе отрасли, органы прокуратуры могут, пользуясь ею, выявить нарушения в деятельности коммунальщиков.

Сама Генпрокуратура РФ уже получила доступ к отчетности в ГИС ЖКХ, сейчас проходит регистрация управлений по федеральным округам и на местах.

"Органы прокуратуры смогут контролировать ситуацию по регионам, чтобы своевременно выявлять возможные нарушения прав граждан и организаций. Прокуратуре будут доступны аналитические отчеты из закрытой части ГИС ЖКХ. Всего предполагается около 120 форм аналитической отчетности, из которых более десяти форм уже подготовлены", - сообщает Минстрой РФ.