В Сыктывкаре Ford Focus сбил пьяного пешехода

12 августа 2017 года, 13:01 | Сыктывкар
Фото www.rabochy-put.ru

В Сыктывкаре 11 августа водитель Ford Focus совершил наезд на пешехода. ДТП произошло в 22:15, напротив дома №515 по улице Тентюковская.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, водитель сбил пешехода, который двигался посередине проезжей части.

45-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ребер. Медики позднее установили, что он был пьян. Светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.

Водитель Ford Focus в течение года 19 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 11 раз – за нарушение скоростного режима.

Госавтоинспекция Коми напоминает, что с наступлением осени сокращается световой день, поэтому крайне важно использовать светоотражающие элементы на верхней одежде – они помогают обозначить пешехода на значительном расстоянии.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: транспорт, пешеход, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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