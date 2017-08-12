В Сосногорске водитель Mercedes-Benz врезался в опору ЛЭП

В Сосногорске 11 августа в 18 часов водитель "Mercedes-Benz Е240" врезался в опору ЛЭП. Напротив дома по улице Лесная, 24, обгоняя транспорт в зоне действия знака "Обгон запрещен", 23-летний водитель престижной иномарки выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и врезался в опору.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, в результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму и различные ушибы. Двум его пассажирам-ровесникам также диагностировали ушибы. Никто из участников дорожного происшествия госпитализирован не был.

По данным Управления ГИБДД МВД по Коми, в течение года водитель 22 раза привлекался к административной ответственности, в том числе 12 раз – за превышение скоростного режима. Водительский стаж виновника происшествия насчитывает пять лет.