В Сыктывкаре проверили работы по благоустройству во дворах новостроек для переселенцев

12 августа 2017 года, 13:23 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

Члены жилищной комиссии администрации столицы Коми проинспектировали ход строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья перед предстоящей приемкой новостроек.

Речь идет о двух трехэтажных домах в микрорайоне Орбита по ул. Тентюковской. Как пояснила "Комиинформу" первый заместитель руководителя администрации муниципалитета Наталья Хозяинова, сейчас на объекте идет благоустройство дворовой территории, асфальтирование тротуаров, установка скамеек, освещения.

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"Один из домов уже готов к приемочной комиссии, ввод в эксплуатацию планируется в течение следующей недели, второй дом подрядчик обещает сдать к концу августа", - отметила собеседница агентства.

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86 новоселов из числа участников третьего этапа программы переселения должны получить ключи от квартир в этих домах до завершения лета.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: переселение, новостройки
  Рубрика: Общество
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