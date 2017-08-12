В Сыктывкаре проверили работы по благоустройству во дворах новостроек для переселенцев

Члены жилищной комиссии администрации столицы Коми проинспектировали ход строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья перед предстоящей приемкой новостроек.

Речь идет о двух трехэтажных домах в микрорайоне Орбита по ул. Тентюковской. Как пояснила "Комиинформу" первый заместитель руководителя администрации муниципалитета Наталья Хозяинова, сейчас на объекте идет благоустройство дворовой территории, асфальтирование тротуаров, установка скамеек, освещения.

"Один из домов уже готов к приемочной комиссии, ввод в эксплуатацию планируется в течение следующей недели, второй дом подрядчик обещает сдать к концу августа", - отметила собеседница агентства.

86 новоселов из числа участников третьего этапа программы переселения должны получить ключи от квартир в этих домах до завершения лета.