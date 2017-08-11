В Коми в полном объеме поступила вакцина против гриппа для взрослых

В Республику Коми в полном объеме поступила вакцина против гриппа для взрослых, сообщает Минздрав региона.

Вопросы вакцинации населения региона обсуждались в ходе видеоселекторного совещания с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец.

Вице-премьер Республики Коми Наталья Михальченкова поручила региональному Министерству здравоохранения доложить итоги исполнения плана "Национального календаря профилактических прививок" в регионе, обратив особое внимание на исполнение обязательств по контролю поставок, распространение по учреждениям здравоохранения городов и районов региона и, конечно, своевременную работу с населением.

"Вакцина "Совигрипп" в количестве 236 950 доз закуплена. В этом году планируется привить против вируса гриппа 40% населения республики. Вакцина для взрослых поступила в полном объеме, на следующей неделе ожидается поставка вакцины для детей. Таким образом, жители Республики Коми смогут начать прививаться против гриппа уже в конце августа. Согласно рекомендациям специалистов, это оптимальное время для начала прививочной кампании, так как в период август-сентябрь как правило случаев заболевания ОРВИ и гриппом не отмечается", - пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Вопрос иммунизации населения находится на постоянном контроле Правительства региона. ***В 2016 году охвачены вакцинацией против гриппа из всех источников 351319 человек или 41 % от общей численности населения, план составлял 40%.

Это позволило избежать большой заболеваемости и случаев серьезных осложнений в период эпидемического подъема.