В Усть-Вымском районе в ДТП погиб один человек

11 августа 2017 года, 21:00 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Усть-Вымском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Известно, что трагедия случилась 11 августа около 18:00 на 75 километре автодороги Вогваздино - Яренск.

Водитель квадроцикла совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП погиб один человек.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Комиинформ

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, дороги, транспорт, трагедия
  Рубрика: Происшествия
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