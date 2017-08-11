В Усть-Вымском районе в ДТП погиб один человек

В Усть-Вымском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Известно, что трагедия случилась 11 августа около 18:00 на 75 километре автодороги Вогваздино - Яренск.

Водитель квадроцикла совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП погиб один человек.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются. На месте ДТП работают сотрудники полиции.