Фотографы из Коми могут показать красоты республики на всю страну

11 августа 2017 года, 19:11 |
Фото из архива "Комиинформа"

Профессиональные фотографы и фотолюбители из Коми имеют возможность показать себя и республику в рамках федерального конкурса снимков, отражающих архитектуру и градостроительство в городах и районах страны. Интересные кадры из регионов собирает Минстрой России.

Новый фотоконкурс под названием "Неизвестная Россия" инициирован Минстроем. Федеральные чиновники задались целью показать во всем разнообразии специфику архитектуры и градостроительного облика населенных пунктов в разных уголках РФ.

"Поделитесь с нами фотографиями новых или недавно отреставрированных зданий. Выкладывая фото, не забудьте поставить хэштег конкурса", - призывает жителей регионов федеральное ведомство. Хэштеги конкурса: #НеизвестнаяРоссия #архитектура #современнаяархитектура #МинстройРоссии #конкурс #фотоконкурс Снимки будут размещаться в аккаунтах Минстроя в соцсетях: Твиттер, Инстаграм и др.

В конце каждого месяца ведомство планирует выбирать лучшие кадры и удостоит их опубликования в тематическом фотоальбоме в своих интернет-ресурсах.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: фото, конкурс, архитектура
  Рубрика: Общество
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