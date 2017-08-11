Инта готова к заезду участников Приполярного этапа ультрамарафона "ТрансУрал-2017".

В ближайшие дни в Инту для участия в горном ультрамарафоне "ТрансУрал-2017" приедут около 200 спортсменов из разных городов России и пяти зарубежных государств. С учетом судей, волонтеров и организаторов Приполярье примет более 250 гостей.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, сегодня состоялось очередное заседание муниципального штаба, который на протяжении вот уже месяца занимается организацией всего комплекса мероприятий, связанных с проведением горного марафона. В штаб входят представители турбазы "Желанное", национального парка "Югыд Ва", правоохранительных органов, службы спасения, волонтерского движения, средств массовой информации, ряда отделов и структурных подразделений муниципалитета.

Мэр Инты Лариса Титовец представила участникам штаба директора марафона "ТрансУрал" Антона Жиганова и куратора проекта, советника главы Коми Андрея Полетаева.

"Все основные организационные вопросы уже решены, - отметил А. Полетаев. - Проведена большая подготовительная работа для обеспечения всех требований по безопасному пребыванию спортсменов на территории национального парка "Югыд ва". Нам осталось познакомиться с нашими помощниками в Инте и уточнить последние детали".

Совещание началось с презентации формы, специально подготовленной для волонтеров, которые будут сопровождать участников марафона во время пребывания их на территории города. Мэр Л. Титовец отметила, что помощь в экипировке волонтеров оказала Тимано-печорская газовая компания, логотип которой размещен на одежде волонтеров и на официальном сайте ультрамарафона.

"Учитывая, что поезда, на которых участники марафона приезжают в Инту, прибывают ночью и рано утром, до отъезда на базу "Желанное" мы разместим гостей на территории детского сада, который расположен неподалеку от вокзала и не работает в летнее время", - рассказала руководитель администрации Приполярья.

По инициативе руководства Инты, на время заезда гостей согласовано изменение режима работы аптечного киоска в здании интинского вокзала. Дополнительные меры для обеспечения общественной безопасности предприняты и органами внутренних дел.

"Непосредственно в месте размещения гостей для них будут организованы все бытовые условия, выездная торговля продуктами, водой, товарами первой необходимости и сувенирами, - подчеркнула Л. Титовец.- На предложение поучаствовать в выездной ярмарке с удовольствием откликнулись не только торговые предприятия, но и местные товаропроизводители. Мясные деликатесы представит агрокомплекс "Инта Приполярная". А наш хлебокомбинат на несколько дней даже изменил режим работы, чтобы доставить гостям свежий хлеб и выпечку".

После завершения ультрамарафона для гостей подготовили культурную программу с посещением интинской достопримечательности – единственного в мире музея истории политических репрессий, расположенного в водонапорной башне.

"На каждом этапе нашего марафона я старался показать участникам не только маршруты, но и места, в которых проходят соревнования, людей, которые там живут, - рассказал директор марафона Антон Жиганов. - Очень приятно, что в Инте у нас есть возможность увидеть не только горы, но и сам город. Мы уже рассказывали некоторым нашим спортсменам о том, что после завершения Приполярного этапа будет организована экскурсии в Инту с посещением достопримечательностей. Двадцать человек сразу записались на нее. И я думаю, желающих будет гораздо больше".

Организаторы марафона высоко оценили помощь муниципального штаба в создании комфортных условий для участников соревнований.

"Впервые в истории нашего марафона, а он проходит с 2014 года, организация мероприятия происходит на таком высоком уровне и с таким широким размахом, - отметил А. Жиганов. – Очень приятно видеть, что есть люди, которым наша идея нравится и которые с таким энтузиазмом ее поддержали!"

Антон Жиганов поблагодарил администрацию Инты за большую работу по организации мероприятия и активное участие в популяризации активного отдыха.

"Сегодня мы познакомим организаторов с волонтёрами, обсудим конкретные детали по встрече гостей и раздадим волонтерам форму", - рассказала начальник отдела культура администрации Ольга Попова, которая на время проведения марафона обеспечит взаимодействие организаторов соревнований и городских структур.

Вместе со спортсменами на базу "Желанное" отправятся журналисты муниципальных и региональных СМИ, а также любимый интинцами женский вокальный коллектив "Сударушка", выступление которого украсит официальную программу марафона.