Сергей Гапликов помог ухтинскому предприятию сохранить кадровый и производственный потенциал

Глава Коми Сергей Гапликов вмешался в ситуацию, при которой многомиллионная задолженность перед ООО "Комилэн" за выполненные работы могла привести к ликвидации этого предприятия. Заказчик - ООО "СГК-Трубопроводстрой-4" - полностью погасил долг в 93 миллиона рублей.

"Убедительно прошу вас оказать содействие в решении вопроса оплаты выполненных работ для сохранения коллектива предприятия и, конечно же, принципа социальной справедливости, что для меня, где-то человека из СССР (если так можно сказать), пока еще не пустой звук", – обратился в письме к главе республики генеральный директор ООО "Комилэн" Александр Мотовиц.

А.Мотовиц указал, что заказчик накопил задолженность перед предприятием в размере более 100 млн рублей, при этом все работы "Комилэн" были выполнены в срок и без нарушений. Частично заказчик оплатил работы, однако основная сумма в размере 93,1 миллиона рублей оставалась невыплаченной.

После соответствующего обращения главы республики ООО "СГК-Трубопроводстрой-4" полностью рассчиталось с подрядчиком.

***ООО "Комилэн" занимается строительством объектов магистральных газопроводов, промышленного и гражданского строительства. За 15 лет существования предприятия прорублены и построены сотни километров трасс под газопровод, нефтепровод, вдольтрассовые проезды и линий электропередачи в Республике Коми, Ямало-Ненецком Автономном округе и Архангельской области.