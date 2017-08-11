Мастер-классы для дошколят проведут на Коми ВДНХ

11 августа 2017 года, 16:50 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Разнообразные мастер-классы для детей представят дошкольные образовательные учреждения Сыктывкара на Коми ВДНХ, которая состоится 20 августа на площадке торгового центр "Июнь".

Мероприятия подготовили коллективы пяти дошкольных учреждений. В частности, воспитатели детского сада №92 проведут пять мастер-классов для детей 6-7 лет, в каждом из которых одновременно смогут участвовать до десяти человек. Педагоги научат детей мастерить из пенопласта и цветного картона планер, двухлопастный винт, кордовую модель, ракету и самолет.

Воспитатели детского сада №83 проведут мастер-класс под названием "Рисуем Марья-Моль в стиле китайской живописи". Дети будут обеспечены всеми необходимые канцелярскими предметами.

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Обширную программу для взрослых и дошколят подготовили педагоги детского сада №69. По желанию родителей педагог-психолог проведет диагностику интеллекта дошкольника, а учитель-логопед – логопедическую диагностику.

В ходе мастер-класса "Аквагримм" взрослые смогут обучиться основным навыкам этого популярного развлечения для детей.

Также дети смогут познакомиться с техникой изготовления поделок "Канзаши" и мягких игрушек.

Чтобы дошколята могли отвлечься от сложных занятий и отдохнуть, воспитатели подготовили для них спортивно-игровую программу "Вместе весело играть!" и игровую "Любимые герои мультфильмов" с участием ростовых кукол.

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Педагоги детского сада №13 проведут мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы, а сотрудники дошкольного учреждения №88 научат взрослых и детей аквагриму, секретам изготовления народной куклы, сувенирных магнитов и технике изготовления цветов из лент "Канзаши".

Воспитатель прогимназии №81 приобщит детей к традиционному национальному промыслу – изготовлению поделок из бересты, а именно берестяного рожка.

***Организатором Коми ВДНХ выступает Минпром Коми совместно с Торгово-промышленной палатой Коми.

Подробную информацию о Выставке можно найти в социальной сети "Вконтакте" на официальной странице - https://vk.com/komivdnh, в официальной группе Выставки - https://vk.com/vdnhkomi, официальной странице в Instagram - https://www.instagram.com/komi_vdnh/.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: мастер-классы, Коми ВДНХ
  Рубрика: Общество
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