В одиннадцати домах Сыктывкара ремонтируют крыши

11 августа 2017 года, 16:37 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В одиннадцати домах Сыктывкара на данный момент ведется ремонт крыш, сообщает пресс-служба мэрии.

В доме номер 43 по улице Ленина ремонтируется фундамент и подвал. Выполнение плана зависит от активности подрядных организаций и сроков выполнения работ, что обусловлено, в том числе наличием доступа к общему имуществу, принадлежащему собственникам помещений.

Ремонт многоквартирного дома по улице Магистральной завершен месяц назад.

Это стало возможным в ходе реализации краткосрочного плана выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах силами Регионального фонда капремонта. В итоге в доме номер 3 по улице Магистральной отремонтирован фасад, заменены окна в подъездах, установлены пандусы и перила.

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт
  Рубрика: Общество
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