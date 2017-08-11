Россельхознадзор Коми дает дачникам рекомендации по озимой посадке чеснока

Специалисты Росссельхознадзора Коми поделились рекомендациями о том, как правильно выбирать чеснок для озимой посадки и какие меры помогут защитить растение от заболеваний.

Выбирая чеснок для посадки под зиму, имеет смысл покупать лишь местный посадочный материал, собранный в радиусе не более полусотни километров от места посадки.

При этом особое внимание стоит обратить на фиолетово-полосатые сорта, так как они менее прихотливы, обладают лучшей зимостойкостью и дают лучший урожай.

Головки посадочного чеснока должны быть крупными, не иметь повреждений или признаков порчи, а все зубки примерно одного размера.

Сажать следует только сортовой чеснок, так как купленный на рынке мелкий посадочный материал, как правило, дает урожай с еще более мелкими зубчиками. Дело в том, что чеснок имеет стойкую тенденцию к вырождению, то есть к уменьшению размеров головки и зубков. Если вы настроены на получение урожая, состоящего из крупных головок, то сажать следует только крупный севок или зубки.

Лучшим грунтом для выращивания чеснока является суглинистая почва нейтральной кислотности. Чесночная грядка должна располагаться в сухом, солнечном месте, где корнеплоды вырастают намного крупнее, быстрее созревают и имеют более качественный состав. Идеально, если на участке перед посадкой чеснока росла зелень, бобовые или крестоцветные культуры. Возвращать чеснок на прежнее место выращивания нужно не раньше, чем через три-четыре года.

Чеснок требователен к состоянию земли, поэтому в суглинистую почву нужно вносить минеральные удобрения (доломитовая мука или известь-пушенка, а также суперфосфат и нитрофоску по столовой ложке на 1 кв.м). Кроме этого вносят и органические удобрения (перегной, либо компост по ведру на 1 кв.м). После удобрения необходимо перекопать почву на 20 см. в глубину и обрабатываем грядки раствором медного купороса (40 грамм медного купороса на 10 литров теплой воды).

Озимый чеснок необходимо высаживать за месяц до прихода постоянных холодов. За указанный период посаженные зубчики чеснока должны успеть развить хорошую корневую систему, но листья из зубчиков прорасти не должны.

От хорошо просушенных луковиц свежесобранного озимого чеснока отделяются все зубчики. Те зубчики, которые выбраны для посадки, обрабатываются от болезней в растворе поваренной соли и медного купороса.

Грядки желательно сделать параллельно через каждые 20-25 см, глубиной бороздок 6-8 см. Зубчики чеснока размещают донцем вниз. Расстояние между зубчиками чеснока 7-8 см, а глубина - 4-5 см. Сверху можно подсыпать торфом или перегноем толщиной 2 см. Если выполнить все выше описанные рекомендации, то на следующее лето можно получить отличный урожай озимого чеснока.

Приобретая семена овощных и цветочных культур, требуйте у продавца документы, удостоверяющие качество посевного и посадочного материала.