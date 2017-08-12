Сотрудники УФСИН совместно с силовыми ведомствами Коми провели зарядку с юными динамовцами

11 августа, накануне Дня физкультурника, на базе "Динамо" в Сыктывкаре была организована акция "Зарядка со стражем порядка" для детей спортивно-патриотического лагеря "Юный динамовец". В спортивном мероприятии приняли участие сотрудники вневедомственной охраны, бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми, полицейские подразделений регионального МВД – специалисты экспертно-криминалистического центра и ГИБДД, МЧС и УФСИН.

С одной из групп детей зарядку провел обладатель символа чести и гордости любого спецназовца – крапового берета, оперуполномоченный второго штурмового отделения отдела специального назначения "Сапсан" УФСИН Александр Калинин.

Под энергичную музыку отряды старательно, с азартом повторяли за ним упражнения.

После зарядки детям была предложена насыщенная программа. Им показали спецавтомобиль ОМОН, оборудование, с помощью которого сотрудники МЧС режут и перекусывают стальные прутья и т.д.

Сотрудники ОСН УФСИН показали юным динамовцам спецсредства и средства защиты. Мальчики и девочки могли примерить бронежилеты, шлемы, подержать щиты. Особенно им понравилось вести переговоры друг с другом по рации.

В сопровождении кинолога из СИЗО-1 Евгения Канева желающие могли прогуляться с лабрадором Альбой. Эта полуторагодовалая собака учится искать взрывчатые вещества.

Но героем мероприятия стал русский спаниель Кокс. Он специализируется на наркотиках. Кинолог ИК-1 Елена Изъюрова и её питомец показали всё, чему они научились за 4 года. Кокс перед строем ребят безупречно продемонстрировал, как он выполняет различные команды хозяйки. Затем Кокс обнюхал одну из машин и под бампером нашел закладку с наркотиками. Сами дети тоже имели возможность поучаствовать в проверке способностей любимца. От каждого отряда вызвались по два участника. В карман одной из девочек положили пакетик с имитатором запаха наркотиков. Тщательно обнюхав ребят, Кокс нашел то, что искал и сел возле девочки.

Но не только из-за своих уникальных способностей полюбился он детям. Спаниель терпеливо принимал бесконечные ласки мальчишек и девчонок. Все старались его погладить, самые смелые даже обнять и подержать на руках.

В завершении мероприятия дети поблагодарили сотрудников за яркое и насыщенное мероприятие.