В Визинге готовятся к трехдневному молодежному фестивалю

Межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль "Кӧйдыс" ("Семена") пройдет 18 – 20 августа в селе Визинга Сысольского района. Проведение фестиваля "Кӧйдыс" стало возможным благодаря победе Сысольского района в Конкурсе на грант главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования республики, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

*** Учредители Межрегионального молодёжного этно-фольклорного фестиваля "Кӧйдыс" ("Семена"): Министерство национальной политики Республики Коми, администрация МО МР "Сысольский". Организаторы: ГАУ РК "Центр народного творчества и повышения квалификации", Управление культуры администрации МО МР "Сысольский", МУК "Сысольская централизованная клубная система".

18 августа

17.00 "Вежанасьöм" ("Встреча") - праздничное открытие фестиваля: площадь с. Визинга

- театрально-хореографическое действо "Легенда об одуванчике" с главными героями фестиваля Марпидой-Травницей и Соловушкой;

- приветственные слова официальных лиц республики и Сысольского района;

- "Мы разные, но мы едины" - "Визитные карточки" участников фестиваля, прибывших из Удмуртии, Архангельской области и Республики Коми;

- флешмоб "Нити дружных народов" с участием всех творческих коллективов.

19.30 Молодежная шоу-программа:

- выступление солиста А. Барсукова (г. Сыктывкар), творческих коллективов и исполнителей Сысольского района;

- игры и конкурсы от ведущих М. Калининой и К. Баскова (г. Сыктывкар);

- танцевальный сет от DJ Streshno (г.Сыктывкар);

- файер – шоу, лазер - шоу (г. Сыктывкар);

- фейерверк;

- 22.00 – 00.00 – дискотека.

Будет проводиться розыгрыш призов и главного приза – телефона Apple iphone.

Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет стоимостью 50 руб.

19 августа

10.00 Межрайонные сельские спортивные игры: Площадь с. Визинга

В играх примут участие команды из Прилузского, Койгородского, Корткеросского, Сыктывдинского и Сысольского районов. В программе:

- соревнования по троеборью косарей, механизаторов, дояров; силовое троеборье.

12.00 Конкурсная программа Межрегионального молодежного этно – фольклорного фестиваля "Кöйдыс" состоится в Районном Доме культуры.

В конкурсе примут участие: народный ансамбль песни "С бору по сосенке" (г. Коряжма Архангельской обл.); молодежная группа Народного фольклорного коллектива "Веселая горница" (с. Усть-Цильма, Республика Коми); народный ансамбль народной песни "Лолалöм" (с. Зеленец, Республика Коми); Народный фольклорный ансамбль "Пинал даур" (Республика Удмуртия).

20 августа

10.00 Праздничная ярмарка и торговые ряды Площадь с. Визинга

Творческие деревни (песенная, танцевальная, мастеровая, художественная, библиотечная) с организацией мастер-классов и конкурсов; уголок по демонстрации народных костюмов; эко-площадка, фотогалерея.

"Вильшасян грезд" (Детская деревня) с качелями, сенным бассейном, картонным лабиринтом и др.

Кинотеатр "Мир" - демонстрация отечественных мультфильмов и комедий.

11.00 "Паськыд гажа улича" ("Широкая веселая улица") – Гала-концерт фестиваля Площадь с. Визинга

- демонстрация на экране "Легенды об одуванчике" (посредством песочной анимации);

- хореографическая постановка "Кöйдыс";

- торжественное чествование участников фестиваля;

- приветственные слова официальных лиц республики и муниципальных образований;

- выступление коллективов-участников фестиваля;

- выступление ансамбля "Северная околица", солистки театра оперы и балеты РК Елены Лодыгиной (г. Сыктывкар) и творческих коллективов Сысольского района;

- приветствие Главы Республики Коми С.А. Гапликова;

- хореографическая постановка "Коми бал" с участием всех творческих коллективов – участников фестиваля.