В Сыктывкаре в связи с ремонтом на улице Кирова изменится схема движения автобусов

11 августа 2017 года, 15:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре в связи с ремонтными работами по улице Кирова изменится схема движения автобусов. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Кирова в районе дома № 68, с 08:00 12 августа по 17:00 13 августа 2017 года движение на маршрутах №1,12,23,25,46,126 будет осуществляться по следующей схеме:

– ул. Советская – ул. Заводская – ул. Кирова – далее по маршруту;

В обратном направлении: – ул. Кирова – ул. Заводская – ул. Советская – далее по маршруту на маршруте №7 будет осуществляться по следующей схеме:

– ул. Д. Каликовой – ул. Советская – Аэровокзал – ул. Советская – ул. Заводская – ул. Кирова – далее по маршруту ;

В обратном направлении: – ул. Заводская – ул. Советская – ул. Пушкина – далее по маршруту.

Комиинформ

  Ключевые слова: автобус, маршрут
  Рубрика: Общество
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