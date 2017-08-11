Сергей Гапликов: "Бизнес должен активнее участвовать в развитии городов и районов"

Тему социально-экономического сотрудничества с градообразующими предприятиями и крупным бизнесом Глава Республики Коми обсудил в ходе рабочей встречи с мэром Воркуты Игорем Гурьевым.

Как доложил мэр Воркуты Игорь Гурьев, с 2010 года администрация муниципалитета и АО "Воркутауголь" заключают ежегодные Соглашения о социальном партнёрстве общим объёмом порядка 20 миллионов рублей в год. Средства идут на поддержку важнейших сфер города: образования, здравоохранения, культуры, развитие физкультуры и спорта, а также благоустройство Воркуты.

Глава Республики Коми поручил заместителю председателя правительства - министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константину Лазареву связаться с руководством ПАО "Северсталь" и, договорившись о встрече с менеджментом "Воркутаугля", совместно с администрацией муниципалитета обсудить вопросы усиления взаимодействия, в том числе рассмотреть возможности расширения социально-экономического сотрудничества.

"Учитывая, что сейчас мы направляем максимальные усилия на приведение Воркуты в нормативное состояние, в том числе её энергетический комплекс, проводим работы по благоустройству, участие крупнейшего угольного предприятия страны в этом процессе для нас крайне важно, а для предприятия ещё и полезно. Поскольку воркутинцы – это не просто жители заполярного города, республики, но, прежде всего, шахтёры, работники компании "Воркутауголь" и холдинга "Северсталь". И в каких условиях они живут, трудятся, такой у них и социальный настрой, - заявил Сергей Гапликов. – И в этой части моя позиция остаётся неизменной: градообразующее предприятие должно активно помогать Воркуте и участвовать в решении насущных вопросов, которые мы сегодня совместно решаем".

Встреча с генеральным директором Воркутаугля Сергеем Лихопудом, проинформировал Константин Лазарев, назначена на середину августа, сообщает пресс-служба главы РК.

Напомним, что владелец Воркутауголь Алексей Мордашев в июле возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Форбс. Опередив владельцев нефтяных и газовых кампаний, ритэйлеров и владельцев коммерческой недвижимости.