В Усть-Цильме нашли скелетированные останки человека

Скелетированные останки человека без конечностей и черепа обнаружили в Усть-Цильме.

Страшную находку в трех километрах от села Ермицы в конце июля обнаружил местный житель. Тело частично замыло песком у реки Печоры.

Как пояснили "Кмиинформу" усть-цилемские следователи СУ СКР по Коми, эксперты не установили повреждений и криминального характера гибели. Сейчас проводятся экспертизы, направленные на установление личности погибшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее "Комиинформ" сообщал о том, что в Усть-Цильме обнаружен череп человека без туловища.