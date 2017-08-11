В Усть-Цильме нашли скелетированные останки человека

11 августа 2017 года, 15:01 | Усть-Цилемский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Скелетированные останки человека без конечностей и черепа обнаружили в Усть-Цильме.

Страшную находку в трех километрах от села Ермицы в конце июля обнаружил местный житель. Тело частично замыло песком у реки Печоры.

Как пояснили "Кмиинформу" усть-цилемские следователи СУ СКР по Коми, эксперты не установили повреждений и криминального характера гибели. Сейчас проводятся экспертизы, направленные на установление личности погибшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее "Комиинформ" сообщал о том, что в Усть-Цильме обнаружен череп человека без туловища.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: усть-цильма, следователи проверка, останки
  Рубрика: Происшествия
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