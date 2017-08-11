В Усть-Цильме нашли скелетированные останки человека
Скелетированные останки человека без конечностей и черепа обнаружили в Усть-Цильме.
Страшную находку в трех километрах от села Ермицы в конце июля обнаружил местный житель. Тело частично замыло песком у реки Печоры.
Как пояснили "Кмиинформу" усть-цилемские следователи СУ СКР по Коми, эксперты не установили повреждений и криминального характера гибели. Сейчас проводятся экспертизы, направленные на установление личности погибшего. По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, ранее "Комиинформ" сообщал о том, что в Усть-Цильме обнаружен череп человека без туловища.
Юлия Николаева
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