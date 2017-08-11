В удорском поселке Благоево обустраивают волейбольную площадку

11 августа 2017 года, 14:20 | Удорский
Фото администрации Удорского района

В поселке Благоево Удорского района обустраивают волейбольную площадку в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

Как рассказала "Комиинформу" начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Удорского района Гульнара Володина, волейбольную площадку обустраивают на месте старой заасфальтированной площадки по адресу ул. Мира, 5.

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"Когда-то давно, при болгарах, это была волейбольная площадка, но со временем она пришла в негодность, - пояснила Г. Володина. – На этом месте мы решили обустроить новую волейбольную площадку с деревянным настилом и ограждением. В Междуреченске был реализован подобный проект, площадка пользуется популярностью и у детей, и у взрослых".

По словам собеседницы агентства, деревянный настил уже готов. После того как будет доставлена сетка, вокруг площадки возведут ограждение.

На реализацию проекта "Народный бюджет" из республиканского бюджета по линии Минспорта Коми было выделено 300 тысяч рублей, еще 33 тысячи рублей на условиях софинансирования - из местной казны.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: народный бюджет, волейбольная площадка
  Рубрика: Спорт
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