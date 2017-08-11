Заведующая детским садом, с крыши которого на детей упал снег, отработает 280 часов в счет государства

11 августа 2017 года, 12:55 | Сыктывкар

Сегодня вступил в законную силу приговор Сыктывкарского городского суда от 22 июня 2017 г. в отношении заведующей детским садом № 120 пригородного поселка Верхняя Максаковка. Надежда Сильченкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Судом установлено, что по причине ненадлежащего исполнения заведующей своих обязанностей 2 марта во время утренней прогулки произошел сход снега с крыши здания. В результате три воспитанницы младшей группы оказались полностью завалены снегом. Под завалом, который раскапывали 11 человек, с ограниченным количеством воздуха дети пробыли свыше шести минут. Между тем Н.Сильченкова знала о наличии на кровле садика снега, однако своевременно не распорядилась произвести ее очистку или огородить опасный участок, чтобы ограничить доступ к нему работников и детей.

Сыктывкарский городской суд назначил ей наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 1 год.

Осужденная посчитала наказание чрезмерно суровым и обжаловала приговор. Однако Верховный суд Республики Коми согласился с правовой позицией государственного обвинения и оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: снег, суд, дети
  Рубрика: Право
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