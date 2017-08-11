В Воркуте экс-руководителя управляющей компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Управляющая компания "Запад" (г.Воркута), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации (ч. ст.199 УК РФ).

По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, исчисленных за 2012-2014 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 12 млн. рублей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.