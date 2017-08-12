В Ижемском районе появилась Федерация футбола
В Ижемском районе появилась Федерация футбола. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Уже состоялось первое собрание инициативной группы по созданию Федерации футбола в Ижемском районе при участии руководства муниципалитета. Спортсмены утвердили устав общественной организации и выбрали председателя, которым стал Роман Барладян.
По словам участников инициативной группы, Федерация призвана повысить интерес к футболу, выявить таланты и воспитать будущих спортсменов. Кроме того, создание такого отделения предусматривает поддержку на региональном уровне.
По информации исполнительного директора Федерации футбола Республики Коми Артема Сухарева, это может быть помощь в оборудовании футбольных и мини-футбольных полей, приобретении спортивного инвентаря, проведении различных мероприятий, в том числе и выездных мастер-классов от ФК "Новая генерация".
Для обсуждения стратегии футбольного движения в Ижемском районе общественники и представители органа местного самоуправления договорились собираться ежеквартально
На сегодня в Республике Коми создано более десяти отделений профильной Федерации. Президентом КРОО "Федерация футбола РК" является член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.
Комиинформ
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