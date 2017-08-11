Фонд соцстраха заботится о качестве реабилитации детей с инвалидностью Коми

До конца августа представители детей с инвалидностью, стоящих на учете в фонде для получения технических средств реабилитации, получат от регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Коми информационные письма. Каждое письмо будет содержать персональный план обеспечения конкретного ребенка средствами реабилитации на 2017 год и напоминание о возможности плановой замены изделий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

"Такая форма обратной связи с представителями детей-инвалидов вводится в рамках нового пилотного проекта ФСС "Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов", - рассказал заместитель управляющего отделением ФСС РФ по РК Роман Жалоба.

Целесообразность проекта обусловлена тем, что система обеспечения средствами реабилитации через госзакупки носит заявительный характер при том, что у каждого изделия свой срок эксплуатации. Например, трости опорные меняются раз в два года, а ортопедическая обувь для детей – каждые три месяца. Чтобы фонд мог своевременно закупить для ребенка следующую пару обуви, нужно заявление его представителя. А с учетом времени на проведение конкурсных процедур ( до 40 дней) и больших объемов закупок (за семь месяцев этого года закуплено более 178 тысяч изделий на 10,6 млн руб.) заявления надо подавать заблаговременно. В противном случае возникает риск использования изделия с истекшим сроком эксплуатации, что может ухудшить качество и исход реабилитации. Избежать этой ситуации позволят информационные письма фонда.

Сейчас специалисты ФСС проводят выборку электронной базы данных для подготовки списка детей-инвалидов, нуждающихся в средствах реабилитации (включая их плановую замену) в 2017 году. Завершающим этапом работы станет подготовка и рассылка в адрес представителей детей-инвалидов информационных писем, сообщает пресс-служба ФСС по Коми.