Этнофестиваль "Обряды народов Коми" поборется в грантовом конкурсе фонда Кудрина

Проект этнофестиваля "Обряды народов Республики Коми", который проводится в селе Подчерье Вуктыльского района с 2014 года, участвует в грантовом конкурсе "Инициативное бюджетирование". Организатором конкурса выступает фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив.

Этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми" проходит в начале июля на живописном берегу заповедной, горной реки Подчерем. В этнофестивале участвуют около 700 местных жителей, а также землячества других городов и районов Коми.

Задача фестиваля показать национальные обряды, традиции так, чтобы это было интересно, познавательно и увлекательно.

В этом году на организацию этнофестиваля были выделены средства из трех источников, в том числе из республиканского бюджета 170 тысяч рублей, муниципального – 75 тысяч рублей. Еще 152 тысячи рублей на организацию праздника выделили спонсоры.

По мнению инициативной группы, которая подала заявку на участие в конкурсе, дополнительные средства необходимы для обустройства территории этнофестиваля.

"Для более естественной передачи скрытых, но очень важных смыслов обрядовых действий, а также духовной составляющей традиций разных народов республики большое значение имеет создание благоприятной среды, - отметили в своей заявке организаторы фестиваля. - Сотрудничество с многонациональными творческими коллективами республики позволяет нам привлечь моложедь и старшее поколение к реализации социально-значимых инициатив населения, побуждая их к исследовательской работе по этнографии, истории, культуре народов, проживающих на территории Коми".

Конкурс проектов по инициативному бюджетированию будет проходить в два этапа. Первый тур, подразумевающий сбор заявок, продлится до 15 августа. По итогам народного голосования будут отобраны 25 проектов, получивших наибольшее количество баллов.

Второй тур – до 29 августа. Конкурсная комиссия определит из числа финалистов по одному победителю в трех номинациях: "Общественное партнерство", "Общественное участие" и "Самый оригинальный проект".

Победители получат по 100 тысяч рублей, имена лауреатов будут объявлены на форуме БРИКС, который пройдет 21-22 сентября 2017 года в Уфе.