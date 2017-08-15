Танцовщице из Сыктывкара Ирине Харитоновой вновь нужна поддержка благотворителей

15 августа 2017 года, 12:47 | Сыктывкар
Фото vk.com

Танцовщице из столицы Коми Ирине Харитоновой вновь нужна поддержка благотворителей.

Осенью девочке исполнится 14 лет. В 2015-м году она перенесла онкозаболевание и теперь каждые три месяца ездит вместе с мамой к московским врачам.

Два года назад танцовщице детского коллектива эстрадного танца "Браво" поставили саркому. Ей заменили берцовую кость и коленный сустав на эндопротез. Операцию сделали по квоте Минздрава Коми.

Далее в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н.Блохина в Москве девочка прошла курсы химиотерапии.

Передвигалась Ира на коляске, затем на костылях, а сейчас уже ходит самостоятельно, рассказала ее мама Татьяна Харитонова.

Интенсивное лечение у Иры закончилось в прошлом году. Теперь каждые три месяца семья выезжает в федеральный центр для обследований, а также контроля за протезом, который некоторое время раздвигали, а вскоре предстоит менять.

В сентябре Ирина и ее мама вновь отправляются в московскую клинику на консультации.

В семье Харитоновых двое детей. Мама воспитывает их одна. Средства сыктывкарцев крайне ограничены. Сейчас Харитоновым очень нужна помощь в сборе на проезд, проживание в Москве и платные процедуры в медучреждении.

Помочь Ирине и Татьяне Харитоновым можно по следующим реквизитам:

Реквизиты перевода на счет карты:

Maestro •••• 0290

Получатель: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА Х.

Номер счета: 408 17 810 8 28003022109

________________________________________________________________

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК Г.СЫКТЫВКАРБИК: 048702640

Корреспондентский счет: 30101810400000000640

КПП: 110102001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 09138409

ОГРН: 1027700132195

________________________________________________________________

Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19

Почтовый адрес банка: 167610, СЫКТЫВКАР, ул. Советская, 18

Почтовый адрес доп. офиса: г.Сыктывкар, ул.Куратова, дом 53 ,167000

НОМЕР КАРТЫ 639002289041360290

Телефон, привязанный к карте: 8-912-199-11-29.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: медицина, коми, дети, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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