Танцовщице из Сыктывкара Ирине Харитоновой вновь нужна поддержка благотворителей
Танцовщице из столицы Коми Ирине Харитоновой вновь нужна поддержка благотворителей.
Осенью девочке исполнится 14 лет. В 2015-м году она перенесла онкозаболевание и теперь каждые три месяца ездит вместе с мамой к московским врачам.
Два года назад танцовщице детского коллектива эстрадного танца "Браво" поставили саркому. Ей заменили берцовую кость и коленный сустав на эндопротез. Операцию сделали по квоте Минздрава Коми.
Далее в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н.Блохина в Москве девочка прошла курсы химиотерапии.
Передвигалась Ира на коляске, затем на костылях, а сейчас уже ходит самостоятельно, рассказала ее мама Татьяна Харитонова.
Интенсивное лечение у Иры закончилось в прошлом году. Теперь каждые три месяца семья выезжает в федеральный центр для обследований, а также контроля за протезом, который некоторое время раздвигали, а вскоре предстоит менять.
В сентябре Ирина и ее мама вновь отправляются в московскую клинику на консультации.
В семье Харитоновых двое детей. Мама воспитывает их одна. Средства сыктывкарцев крайне ограничены. Сейчас Харитоновым очень нужна помощь в сборе на проезд, проживание в Москве и платные процедуры в медучреждении.
Помочь Ирине и Татьяне Харитоновым можно по следующим реквизитам:
Реквизиты перевода на счет карты:
Maestro •••• 0290
Получатель: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА Х.
Номер счета: 408 17 810 8 28003022109
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Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК Г.СЫКТЫВКАРБИК: 048702640
Корреспондентский счет: 30101810400000000640
КПП: 110102001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 09138409
ОГРН: 1027700132195
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Ярослава Пархачёва
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